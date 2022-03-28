24 milyonluk ihale: Yerin altını da yandaşa açtılar
Isparta’da yurttaşı günler boyunca karanlığa mahkûm eden Cengiz ve Kolin’e ait elektrik dağıtım şirketi, kabloları yerin altına almak için ihale açtı. 24 milyon TL’lik ihaleyi Cengiz ve Kolin’e yakın şirket kaptı.
Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan kar yağışı, hayatı felç etti. AKP idaresindeki belediye karla mücadelede etkisiz kalınca felaket daha da büyüdü. Yağış nedeniyle kırılan ağaç dalları elektrik direklerini yıkarken teller üzerinde biriken buz tabakası, elektrik direklerinin eğilmesine yol açtı. Elektriksiz kalan kent, 72 saat boyunca karanlığa mahkum edildi. 3 Şubat’ta yaşananlar tartışılmaya devam edilirken Isparta, 2 Mart’ta bir felaketle daha karşı karşıya kaldı. Kar yağışının etkili olmasıyla beraber elektrik hatlarındaki kablolarda patlamalar meydana gelirken kent bu kez 36 saati aşkın süre karanlığa boğuldu.
Yurttaşı toplam 108 saat boyunca karanlığa mahkum eden kesintileri, “Kabloların üzerinde biriken buz tabakası” ile açıklayan Akdeniz Enerji’nin çatı kuruluşu CK Enerji, elektrik dağıtımından sorumlu olduğu kentlerdeki elektrik kablolarını yerin altına almak için ihale düzenledi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cengiz ve Kolin’e ait şirket, ihalenin Antalya ayağı için 24 milyon 892 bin TL’ye, yönetiminde Ahmet Cengiz’in yer aldığı Hipar Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi ile sözleşme imzaladı. Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında 21 bölgeye bölerek özelleştirilmesi, birçok sorunu beraberinde getirdi. Şirketlerin kar hırsı yurttaşların cebini yakarken denetimsizlik, uzun süreli elektrik kesintilerini adeta olağan hale getirdi.
İNCELEME SÜRÜYOR, SORUŞTURMALAR YOLDA
Kentte kısa zaman aralığıyla meydana gelen ve uzun saatler süren elektrik kesintilerinden sonra hep aynı açıklama yapıldı. Elektrik dağıtımından sorumlu şirket, “Yoğun kar yağışını” kesintilere bahane olarak sunarken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Isparta’da yaşananlara yönelik, “İncelemelerimiz sonucu ilk veriler ışığında soruşturmamızı açtık ama burada kalmayacak elbette. Hizmet zaafına yönelik yeni tespitlerimiz oldukça ilgili şirkete yönelik yeni soruşturmalar gündeme gelebilir. Soruşturma sonucuna göre de mağdur edilen vatandaşlarımıza tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak” dedi.
Uzun saatler süren elektrik kesintilerinde sorumluluğu sorgulanan şirketin ise Antalya, Isparta ve Burdur’daki elektrik kablolarının yerin altın alınması için ihale düzenlediği ortaya çıktı. Kabloların yerin altına alınması için Isparta ve Burdur’da yapılacak işlere yönelik ihalenin sonucu henüz belli olmazken Antalya’da 24 milyon 892 bin TL’ye özel bir şirketle anlaşma sağlandı. Toplam 60 gün sürecek işin yapacak firmanın Hipar Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi olduğu bildirildi.
BU İŞİ DE KENDİLERİ YAPACAK
Cengiz ve Kolin’e ait şirketin elektrik dağıtımından sorumlu olduğu Antalya’daki elektrik kablolarını yerin altına alacak şirketin yönetiminde yer alan isimler dikkati çekiyor. Hipar Adi Ortaklığı’nın yönetim kurulunda Ahmet Cengiz yer alırken sektörde, “Kolin grubunun ikinci kuşak üyesi” olarak bilinen Devrim Koloğlu da şirketin yönetim kurulunda bulunuyor.
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