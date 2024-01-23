24 nerenin plakası? 24 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:26

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:26

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 24 nerenin plakası? 24 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

24 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Bizlere, 24 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde vereceğimiz cevap Erzincan olacaktır. Osmanlı Devleti’nin önemli bölgelerinden biri olan Erzincan, tarih boyunca birçok farklı statüye sahip olmuş; bölgenin vilayet olması ise 1918 yılında gerçekleşmiştir.

Erzincan Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

24 AC 001 - 24 AZ 999

24 DC 001 - 24 DD 999

24 DF 001 - 24 DT 999

???????24 DY 001 - 24 DZ 999

???????24 M 0001 - 24 M 3500

24 M 5501 - 24 M 6000

24 M 7001 - 24 M 9000

24 T 0001 - 24 T 1000

24 T 2001 - 24 T 2500

24 T 3001 - 24 T 4500

Çayırlı İlçesi Plaka Kodları:

24 DE 001 - 24 DE 999

???????24 M 4501 - 24 M 5500

???????24 T 1501 - 24 T 2000

Tercan İlçesi Plaka Kodları:

24 DA 001 - 24 DA 999

???????24 DU 001 - 24 DU 999

???????24 M 3501 - 24 M 4500

???????24 M 1001 - 24 T 1500

Üzümlü İlçesi Plaka Kodları:

?????24 M 9001 - 24 M 9999

???????24 T 4501 - 24 T 5000

???????24 UA 001 - 24 UF 999

Refahiye İlçesi Plaka Kodları:

??????24 FA 001 - 24 FA 999

???????24 M 6001 - 24 M 7000

???????24 T 2501 - 24 T 3000