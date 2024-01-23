24 nerenin plakası? 24 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 24 nerenin plakası? 24 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 24 nerenin plakası? 24 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
24 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Bizlere, 24 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde vereceğimiz cevap Erzincan olacaktır. Osmanlı Devleti’nin önemli bölgelerinden biri olan Erzincan, tarih boyunca birçok farklı statüye sahip olmuş; bölgenin vilayet olması ise 1918 yılında gerçekleşmiştir.
Erzincan Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
24 AC 001 - 24 AZ 999
24 DC 001 - 24 DD 999
24 DF 001 - 24 DT 999
???????24 DY 001 - 24 DZ 999
???????24 M 0001 - 24 M 3500
24 M 5501 - 24 M 6000
24 M 7001 - 24 M 9000
24 T 0001 - 24 T 1000
24 T 2001 - 24 T 2500
24 T 3001 - 24 T 4500
Çayırlı İlçesi Plaka Kodları:
24 DE 001 - 24 DE 999
???????24 M 4501 - 24 M 5500
???????24 T 1501 - 24 T 2000
Tercan İlçesi Plaka Kodları:
24 DA 001 - 24 DA 999
???????24 DU 001 - 24 DU 999
???????24 M 3501 - 24 M 4500
???????24 M 1001 - 24 T 1500
Üzümlü İlçesi Plaka Kodları:
?????24 M 9001 - 24 M 9999
???????24 T 4501 - 24 T 5000
???????24 UA 001 - 24 UF 999
Refahiye İlçesi Plaka Kodları:
??????24 FA 001 - 24 FA 999
???????24 M 6001 - 24 M 7000
???????24 T 2501 - 24 T 3000
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