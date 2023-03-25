25 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. 25 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:53
25 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Abone Ol google-news

Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 25 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 23 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

25 MART İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL 25.03.2023 19:27:00
ANKARA 25.03.2023 19:12:00
İZMİR 25.03.2023 19:34:00
ADANA 25.03.2023 19:01:00
ADIYAMAN 25.03.2023 18:49:00
AFYONKARAHİSAR 25.03.2023 19:21:00
AĞRI 25.03.2023 18:31:00
AKSARAY 25.03.2023 19:07:00
AMASYA 25.03.2023 19:00:00
ANTALYA 25.03.2023 19:20:00
ARDAHAN 25.03.2023 18:33:00
ARTVİN 25.03.2023 18:36:00
AYDIN 25.03.2023 19:31:00
BALIKESİR 25.03.2023 19:31:00
BARTIN 25.03.2023 19:14:00
BATMAN 25.03.2023 18:38:00
BAYBURT 25.03.2023 18:42:00
BİLECİK 25.03.2023 19:23:00
BİNGÖL 25.03.2023 18:41:00
BİTLİS 25.03.2023 18:34:00
BOLU 25.03.2023 19:17:00
BURDUR 25.03.2023 19:21:00
BURSA 25.03.2023 19:27:00
ÇANAKKALE 25.03.2023 19:37:00
ÇANKIRI 25.03.2023 19:09:00
ÇORUM 25.03.2023 19:03:00
DENİZLİ 25.03.2023 19:26:00
DİYARBAKIR 25.03.2023 18:42:00
DÜZCE 25.03.2023 19:19:00
EDİRNE 25.03.2023 19:37:00
ELAZIĞ 25.03.2023 18:46:00
ERZİNCAN 25.03.2023 18:45:00
ERZURUM 25.03.2023 18:38:00
ESKİŞEHİR 25.03.2023 19:21:00
GAZİANTEP 25.03.2023 18:53:00
GİRESUN 25.03.2023 18:50:00
GÜMÜŞHANE 25.03.2023 18:45:00
HAKKARİ 25.03.2023 18:28:00
HATAY 25.03.2023 18:58:00
IĞDIR 25.03.2023 18:27:00
ISPARTA 25.03.2023 19:20:00
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2023 18:55:00
KARABÜK 25.03.2023 19:13:00
KARAMAN 25.03.2023 19:09:00
KARS 25.03.2023 18:31:00
KASTAMONU 25.03.2023 19:08:00
KAYSERİ 25.03.2023 19:01:00
KİLİS 25.03.2023 18:54:00
KIRIKKALE 25.03.2023 19:09:00
KIRKLARELİ 25.03.2023 19:35:00
KIRŞEHİR 25.03.2023 19:06:00
KOCAELİ 25.03.2023 19:24:00
KONYA 25.03.2023 19:13:00
KÜTAHYA 25.03.2023 19:23:00
MALATYA 25.03.2023 18:49:00
MANİSA 25.03.2023 19:33:00
MARDİN 25.03.2023 18:39:00
MERSİN 25.03.2023 19:04:00
MUĞLA 25.03.2023 19:29:00
MUŞ 25.03.2023 18:37:00
NEVŞEHİR 25.03.2023 19:04:00
NİĞDE 25.03.2023 19:04:00
ORDU 25.03.2023 18:52:00
OSMANİYE 25.03.2023 18:57:00
RİZE 25.03.2023 18:41:00
SAKARYA 25.03.2023 19:22:00
SAMSUN 25.03.2023 18:58:00
ŞANLIURFA 25.03.2023 18:47:00
SİİRT 25.03.2023 18:35:00
SİNOP 25.03.2023 19:03:00
ŞIRNAK 25.03.2023 18:33:00
SİVAS 25.03.2023 18:55:00
TEKİRDAĞ 25.03.2023 19:33:00
TOKAT 25.03.2023 18:57:00
TRABZON 25.03.2023 18:45:00
TUNCELİ 25.03.2023 18:45:00
UŞAK 25.03.2023 19:25:00
VAN 25.03.2023 18:29:00
YALOVA 25.03.2023 19:26:00
YOZGAT 25.03.2023 19:04:00
ZONGULDAK 25.03.2023 19:16:00


oruç ramazan iftar

İlgili Haberler

Bugün iftarda ne pişirsem? 3. gün iftar menüsü

Bugün iftarda ne pişirsem? 3. gün iftar menüsü
24 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri

24 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
İftarda 'çorbadan sonra en az yarım saat ara verilmeli' tavsiyesi

İftarda 'çorbadan sonra en az yarım saat ara verilmeli' tavsiyesi

En Çok Okunan Haberler