25 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. 25 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 25 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 23 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
25 MART İFTAR SAATLERİ
|İSTANBUL
|25.03.2023
|19:27:00
|ANKARA
|25.03.2023
|19:12:00
|İZMİR
|25.03.2023
|19:34:00
|ADANA
|25.03.2023
|19:01:00
|ADIYAMAN
|25.03.2023
|18:49:00
|AFYONKARAHİSAR
|25.03.2023
|19:21:00
|AĞRI
|25.03.2023
|18:31:00
|AKSARAY
|25.03.2023
|19:07:00
|AMASYA
|25.03.2023
|19:00:00
|ANTALYA
|25.03.2023
|19:20:00
|ARDAHAN
|25.03.2023
|18:33:00
|ARTVİN
|25.03.2023
|18:36:00
|AYDIN
|25.03.2023
|19:31:00
|BALIKESİR
|25.03.2023
|19:31:00
|BARTIN
|25.03.2023
|19:14:00
|BATMAN
|25.03.2023
|18:38:00
|BAYBURT
|25.03.2023
|18:42:00
|BİLECİK
|25.03.2023
|19:23:00
|BİNGÖL
|25.03.2023
|18:41:00
|BİTLİS
|25.03.2023
|18:34:00
|BOLU
|25.03.2023
|19:17:00
|BURDUR
|25.03.2023
|19:21:00
|BURSA
|25.03.2023
|19:27:00
|ÇANAKKALE
|25.03.2023
|19:37:00
|ÇANKIRI
|25.03.2023
|19:09:00
|ÇORUM
|25.03.2023
|19:03:00
|DENİZLİ
|25.03.2023
|19:26:00
|DİYARBAKIR
|25.03.2023
|18:42:00
|DÜZCE
|25.03.2023
|19:19:00
|EDİRNE
|25.03.2023
|19:37:00
|ELAZIĞ
|25.03.2023
|18:46:00
|ERZİNCAN
|25.03.2023
|18:45:00
|ERZURUM
|25.03.2023
|18:38:00
|ESKİŞEHİR
|25.03.2023
|19:21:00
|GAZİANTEP
|25.03.2023
|18:53:00
|GİRESUN
|25.03.2023
|18:50:00
|GÜMÜŞHANE
|25.03.2023
|18:45:00
|HAKKARİ
|25.03.2023
|18:28:00
|HATAY
|25.03.2023
|18:58:00
|IĞDIR
|25.03.2023
|18:27:00
|ISPARTA
|25.03.2023
|19:20:00
|KAHRAMANMARAŞ
|25.03.2023
|18:55:00
|KARABÜK
|25.03.2023
|19:13:00
|KARAMAN
|25.03.2023
|19:09:00
|KARS
|25.03.2023
|18:31:00
|KASTAMONU
|25.03.2023
|19:08:00
|KAYSERİ
|25.03.2023
|19:01:00
|KİLİS
|25.03.2023
|18:54:00
|KIRIKKALE
|25.03.2023
|19:09:00
|KIRKLARELİ
|25.03.2023
|19:35:00
|KIRŞEHİR
|25.03.2023
|19:06:00
|KOCAELİ
|25.03.2023
|19:24:00
|KONYA
|25.03.2023
|19:13:00
|KÜTAHYA
|25.03.2023
|19:23:00
|MALATYA
|25.03.2023
|18:49:00
|MANİSA
|25.03.2023
|19:33:00
|MARDİN
|25.03.2023
|18:39:00
|MERSİN
|25.03.2023
|19:04:00
|MUĞLA
|25.03.2023
|19:29:00
|MUŞ
|25.03.2023
|18:37:00
|NEVŞEHİR
|25.03.2023
|19:04:00
|NİĞDE
|25.03.2023
|19:04:00
|ORDU
|25.03.2023
|18:52:00
|OSMANİYE
|25.03.2023
|18:57:00
|RİZE
|25.03.2023
|18:41:00
|SAKARYA
|25.03.2023
|19:22:00
|SAMSUN
|25.03.2023
|18:58:00
|ŞANLIURFA
|25.03.2023
|18:47:00
|SİİRT
|25.03.2023
|18:35:00
|SİNOP
|25.03.2023
|19:03:00
|ŞIRNAK
|25.03.2023
|18:33:00
|SİVAS
|25.03.2023
|18:55:00
|TEKİRDAĞ
|25.03.2023
|19:33:00
|TOKAT
|25.03.2023
|18:57:00
|TRABZON
|25.03.2023
|18:45:00
|TUNCELİ
|25.03.2023
|18:45:00
|UŞAK
|25.03.2023
|19:25:00
|VAN
|25.03.2023
|18:29:00
|YALOVA
|25.03.2023
|19:26:00
|YOZGAT
|25.03.2023
|19:04:00
|ZONGULDAK
|25.03.2023
|19:16:00
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