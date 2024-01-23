25 nerenin plakası? 25 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:30

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

25 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

25 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Erzurum’dur. Osmanlı Devleti döneminden beri il statüsünde olan Erzurum’un bu konumu, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir.

Erzurum Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

25 AC 001 - 25 AZ 999

25 C 0001 - 25 D 1000

25 D 0001 - 25 D 9999

25 DA 001 - 25 DL 999

25 DR 001 - 25 DS 999

25 DV 001 - 25 DZ 999

25 EE 001 - 25 EN 999

25 ER 001 - 25 EZ 999

25 FC 001 - 25 FD 999

25 FF 001 - 25 FL 999

25 M 0001 - 25 M 9999

25 T 0001 - 25 T 9999

Pasinler İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9200 - 25 D 9299

25 PA 001 - 25 PA 999

25 T 6250 - 25 T 6500

Oltu İlçesi Plaka Kodları:

25 C 2000 - 25 C 2500

25 D 9500 - 25 D 9699

25 DN 001 - 25 DN 999

25 DU 001 - 25 DU 999

25 EA 001 - 25 EA 999

25 EP 001 - 25 EP 999

25 FE 001 - 25 FE 999

25 NA 001 - 25 NZ 999

25 T 5000 - 25 T 5500

Hınıs İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9700 - 25 D 9899

25 DP 001 - 25 DP 999

25 KA 001 - 25 KZ 999

25 T 5501 - 25 T 5535

Aşkale İlçesi Plaka Kodları:

25 C 1001 - 25 C 1500

25 D 9000 - 25 D 9199

25 DT 001 - 25 DT 999

25 FA 001 - 25 FA 999

25 RA 001 - 25 RA 999

25 RC 001 - 25 RC 999

25 RD 001 - 25 RF 999

25 RH 001 - 25 RH 999

25 RK 001 - 25 RL 999

25 RN 001 - 25 RN 999

25 RP 001 - 25 RZ 999

Horasan İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9300 - 25 D 9499

25 HA 001 - 25 HZ 999

25 T 6000 - 25 T 6250

İspir İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9900 - 25 D 9999

25 EC 001 - 25 ED 999