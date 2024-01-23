25 nerenin plakası? 25 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
25 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
25 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Erzurum’dur. Osmanlı Devleti döneminden beri il statüsünde olan Erzurum’un bu konumu, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir.
Erzurum Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
25 AC 001 - 25 AZ 999
25 C 0001 - 25 D 1000
25 D 0001 - 25 D 9999
25 DA 001 - 25 DL 999
25 DR 001 - 25 DS 999
25 DV 001 - 25 DZ 999
25 EE 001 - 25 EN 999
25 ER 001 - 25 EZ 999
25 FC 001 - 25 FD 999
25 FF 001 - 25 FL 999
25 M 0001 - 25 M 9999
25 T 0001 - 25 T 9999
Pasinler İlçesi Plaka Kodları:
25 D 9200 - 25 D 9299
25 PA 001 - 25 PA 999
25 T 6250 - 25 T 6500
Oltu İlçesi Plaka Kodları:
25 C 2000 - 25 C 2500
25 D 9500 - 25 D 9699
25 DN 001 - 25 DN 999
25 DU 001 - 25 DU 999
25 EA 001 - 25 EA 999
25 EP 001 - 25 EP 999
25 FE 001 - 25 FE 999
25 NA 001 - 25 NZ 999
25 T 5000 - 25 T 5500
Hınıs İlçesi Plaka Kodları:
25 D 9700 - 25 D 9899
25 DP 001 - 25 DP 999
25 KA 001 - 25 KZ 999
25 T 5501 - 25 T 5535
Aşkale İlçesi Plaka Kodları:
25 C 1001 - 25 C 1500
25 D 9000 - 25 D 9199
25 DT 001 - 25 DT 999
25 FA 001 - 25 FA 999
25 RA 001 - 25 RA 999
25 RC 001 - 25 RC 999
25 RD 001 - 25 RF 999
25 RH 001 - 25 RH 999
25 RK 001 - 25 RL 999
25 RN 001 - 25 RN 999
25 RP 001 - 25 RZ 999
Horasan İlçesi Plaka Kodları:
25 D 9300 - 25 D 9499
25 HA 001 - 25 HZ 999
25 T 6000 - 25 T 6250
İspir İlçesi Plaka Kodları:
25 D 9900 - 25 D 9999
25 EC 001 - 25 ED 999
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