25 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:11

DÜZCE ilinde 25 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., GIRESUNLULAR, KALYONCU SK., SANAYI 8, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT SADIK SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, KÖYÜN KENDİSİ, MÜCAVIR, N KENDISI mahallelerinde 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde ACAR SK., ATIK, ATİK SK., BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., BELEN SK., BERRAK SK., ÇIKMAZ 2, ÇIKMAZ 2 SK., ÇİVİ SK., DEREN SK., ELİF SK., ERENLER SK., GELINCIK, GÖDE SK., HASAN KAHYA SK., HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., İŞ GÖREN CD., KARANFİL SK., KAYA, KAYA SK., KESKIN, KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., LALE, M.SERVET BİLGE SK., MIRAY, MİRAY SK., NEHIR, NEHİR SK., OSMANIYE, OSMANİYE CD., ÖZGE SK., PAPATYA SK., PAZARCIK, SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., SÜMBÜL SK., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK., YEŞİM SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde ALİ ÇAVUŞ SK., BAKİ ÇELEBİ SK., BALA ÇEBİ SK., DEMET SK., HACI HAFIZ 2, HACI HAFIZ 2 SK., HACI OSMANLAR SK., KAPAÇLAR SK., MESCİT SK., TERZİ EMİNLER SK., YARENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, KIZILAY SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SAKİN SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde AGIR, AĞIR SK., ÇAGDAS, FİNAL ENERJİ SİSTEMLERİ, GÜVEN KESKİN CD., HILAL, HİLAL SK., HÜRREM SK., İSKELE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ, N KENDISI, OSMANİYE mahallelerinde BADEM 2 SK., BAYRAK, BEŞEVLER SK., DEĞİRMEN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., EREGLI, EREĞLİ CD., GÖKNUR SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., MELIH, MELİH SK., PASA, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, ŞİMŞEK SK., TİLBE SK., ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT mahallelerinde KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP VEZIROGLU, SERT ÇK. SK., SERTOĞLU ÇK. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, ÇAYBÜKÜ, HACIKADİRLER, KANAL, N KENDISI, ORTA, SELAMLAR mahallelerinde 701, 701. SK., 702, 702. SK., 704. SK., 705, 705. SK., 706. SK., 707. SK., 708, 708. SK., 745, ADAPAZARI BOLU YOLU, DONGELLI, ERENLER, GEYİK TEPE YOLU, KANAL, OSMANGAZİ CD., PARK, PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU, SELAMLAR TEPESİ YOLU, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞLIK mahallelerinde TASLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACISÜLEYMANBEY mahallelerinde HACISÜLEYMANBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET mahallelerinde DELI MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:01 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, KÖSELER, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT, ŞEHİT, YÖRÜK, YUKARI mahallelerinde 499. SK., DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, KONURALP 353., KONURALP 399., KONURALP 408., KONURALP 432., KONURALP 435. SK., KONURALP 446., KONURALP 500., KONURALP 504., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 521. SK., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., KONURALP 550., KONURALP 555., KONURALP DÜZCE CD., NECMI HOSVER, YÖRÜK KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU, YUKARI YÖRÜK, YURTKUR DÜZCE KONURALP YURT MÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 435., KONURALP 440., KONURALP 442., KONURALP 495., KONURALP 500. CD., KONURALP 502., KONURALP 553., KONURALP 554., KONURALP 556., KONURALP DÜZCE, MERKEZ YÖRÜK, NECMİ HOŞVER, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDERE, N KENDISI mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE mahallelerinde ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, MERGIÇ, MERGİÇ mahallelerinde 1038. SK., 1050., 1050. BULVAR, 1051. SK., 1054. SK., 1058., 1060., 1060. SK., 1061. SK., 1062. SK., 1064. SK., 1077., 2180. CD., 951., 980., D 100 KARAYOLU CD., İLYAS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 14:30-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 4990., 4993., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5099., 5150. SK., YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELIEVLER, 1.GÜZELBAHÇE CD., 2.GÜZELBAHÇE CD., 4350., 4353., 4369. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 59. SK., 62. SK., 63. SK., 64. SK., 69. SK., NALBANTOĞLU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 117. SK., 4607. SK., 4609. SK., 4610. SK., 4612., 4612. SK., 4616. SK., 4626. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, BÜK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇALICUMA, ÇINARDÜZÜ, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KIREÇKUYUSU, KURUDERE, KURULUK, KÜLTÜR, N KENDISI, SARIÇAM, TEPE ALTI, YENI, YENİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 1. CD., 10. CD., 101., 105., 106. SK., 1101., 1113., 126, 128. SK., 177., 177. SK., 179, 2 SK., 206., 208., 215 SK., 3., 3_1, 303., 309. SK., 319., 321., 325., 4. CD., 4_1, 407., 408., 5., 5. CD., 503., 6 SK., 6. CD., 606 SK., 607., 607. SK., 610., 617., 617. SK., 630., 701., 8 SK., 9. CD., 9. SK., 905., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DEVELI BESNI, DEVELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KIREÇKUYUSU, KUTLU, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, SARIÇAM MAHALLESİ, TEPE ALTI, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, BÜK, CUMHURIYET, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, ÇALICUMA, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, GÜVEN, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KIREÇKUYUSU, KÖYÜN KENDİSİ, KURULUK, KUTLU, KÜLTÜR, N KENDISI, OVAPINAR, SARIÇAM, YENI, YENİ mahallelerinde 1 CD., 1 SK., 1., 10., 1001., 101 SK., 11., 1103 SK., 1107., 112., 113., 1161. SK., 117., 122. SK., 13. CD., 1403. SK., 15., 2., 2. CD., 205., 206. CD., 207., 211. SK., 307., 309., 311., 313., 317., 323., 4., 402 SK., 409., 500., 501., 6 CD., 6., 601. SK., 609., 610. SK., 618., 622., 622. SK., 9., ADİL SEVEN SK., ANADOLU OTOYOLU, CAMİ SK., ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KALEDIBI, KALEDİBİ KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, KÖY, KÖY SK., KURULUK, KUTLU KÖYÜ YOLU, MERKEZ/1, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, SARIÇAM, TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 113. SK., 13. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.