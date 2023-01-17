25 yaşındaki Tuğçe Can'ın katil zanlısı tutuklandı!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:50

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:25

Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, bıçaklanarak katledildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün bir buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı.

Cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nin fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K., taburcu edildi.

İfadesi alınan Onur K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Onur K., 'Tuğçe'yi neden öldürdün?' sorusuna cevap vermedi.

Adliyeye sevk edilen Onur Kaya, savcılık sorgusunda ve çıkarıldığı hakimlikte susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kaya’yı ‘kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutukladı.

İşlemleri tamamlanan Onur Kaya, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.