26 nerenin plakası? 26 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:33

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

26 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Bizlere 26 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda vereceğimiz cevap Eskişehir olacaktır. Osmanlı Devleti’nde sancak ya da mutasarrıflık konumunda bulunan yerlerin, cumhuriyetin ilanından sonra il yapılmaları üzerine Eskişehir, 1923 yılında vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Odunpazarı İlçesi Plaka Kodları

26 AA 001 - 29 AZ 999

26 D 0001 - 26 D 9999

26 DA 991 - 26 DZ 999

26 EA 001 - 26 EZ 999

26 FA 001 - 26 FS 999

26 FU 001 - 26 FU 999

26 KA 001 - 26 KZ 999

26 M 0001 - 26 M 9999

26 MA 001 - 26 MA 999

26 NA 001 - 26 NZ 999

26 PA 001 - 26 PZ 999

26 RA 001 - 26 RZ 999

26 S 0001 - 26 S 9999

26 T 0001 - 26 T 9999

Beylikova İlçesi Plaka Kodları:

26 YA 001 - 26 YZ 999

Seyitgazi İlçesi Plaka Kodları:

26 LA 001 - 26 LZ 999

Sivrihisar İlçesi Plaka Kodları:

26 HA 001 - 26 HZ 999

Çifteler İlçesi Plaka Kodları

26 ZA 001 - 26 ZZ 999

26 FT 001 - 26 FT 999

26 FV 001 - 26 FZ 999