26 nerenin plakası? 26 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
26 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Bizlere 26 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda vereceğimiz cevap Eskişehir olacaktır. Osmanlı Devleti’nde sancak ya da mutasarrıflık konumunda bulunan yerlerin, cumhuriyetin ilanından sonra il yapılmaları üzerine Eskişehir, 1923 yılında vilayet statüsüne sahip olmuştur.
Odunpazarı İlçesi Plaka Kodları
26 AA 001 - 29 AZ 999
26 D 0001 - 26 D 9999
26 DA 991 - 26 DZ 999
26 EA 001 - 26 EZ 999
26 FA 001 - 26 FS 999
26 FU 001 - 26 FU 999
26 KA 001 - 26 KZ 999
26 M 0001 - 26 M 9999
26 MA 001 - 26 MA 999
26 NA 001 - 26 NZ 999
26 PA 001 - 26 PZ 999
26 RA 001 - 26 RZ 999
26 S 0001 - 26 S 9999
26 T 0001 - 26 T 9999
Beylikova İlçesi Plaka Kodları:
26 YA 001 - 26 YZ 999
Seyitgazi İlçesi Plaka Kodları:
26 LA 001 - 26 LZ 999
Sivrihisar İlçesi Plaka Kodları:
26 HA 001 - 26 HZ 999
Çifteler İlçesi Plaka Kodları
26 ZA 001 - 26 ZZ 999
26 FT 001 - 26 FT 999
26 FV 001 - 26 FZ 999
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