23 nerenin plakası? 23 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:22

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:22

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

23 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 23 plaka Elazığ iline aittir.

Elâzığ Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

23 AC 001 – 23 AZ 999

23 DA 001 - 23 DZ 999

23 EA 001 – 23 EZ 999

23 FA 001 – 23 FZ 999

23 M 0001 - 23 M 4999

23 T 0001 – 23 T 9999

23 Y 0001 – 23 Y 4999

Palu İlçesi Plaka Kodları:

23 P 0001 – 23 P 9999

Karakoçan İlçesi Plaka Kodları:

23 KA 001 – 23 KC 999

23 T 5000 – 23 T 5499

23 Y 5000 - 23 Y 5499

Maden İlçesi Plaka Kodları:

23 TC 001 – 23 TC 999

23 Y 6500 – 23 Y 9999

Kovancılar İlçesi Plaka Kodları:

23 K 0001 – 23 K 9999

23 M 5000 – 23 M 5099

23 T 5500 – 23 T 5999

23 Y 5500 – 23 Y 5999