23 nerenin plakası? 23 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
23 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 23 plaka Elazığ iline aittir.
Elâzığ Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
23 AC 001 – 23 AZ 999
23 DA 001 - 23 DZ 999
23 EA 001 – 23 EZ 999
23 FA 001 – 23 FZ 999
23 M 0001 - 23 M 4999
23 T 0001 – 23 T 9999
23 Y 0001 – 23 Y 4999
Palu İlçesi Plaka Kodları:
23 P 0001 – 23 P 9999
Karakoçan İlçesi Plaka Kodları:
23 KA 001 – 23 KC 999
23 T 5000 – 23 T 5499
23 Y 5000 - 23 Y 5499
Maden İlçesi Plaka Kodları:
23 TC 001 – 23 TC 999
23 Y 6500 – 23 Y 9999
Kovancılar İlçesi Plaka Kodları:
23 K 0001 – 23 K 9999
23 M 5000 – 23 M 5099
23 T 5500 – 23 T 5999
23 Y 5500 – 23 Y 5999
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi