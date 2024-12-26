26 yıl görev yaptı... Eski belediye başkanı 103 yaşında hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 26 yıl belediye başkanlığı yapan ve ilçe halkı arasında 'Koca Reis' namı ile anılan Memduh İmer, hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde 1954 ile 1984 yılları arasında Cide Belediye Başkanlığı görevinde bulunan 103 yaşındaki Memduh İmer hayatını kaybetti.
Görevde bulunduğu sürede yaptığı yatırım ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren Memduh İmer için 28 Aralık Cumartesi günü Cide Belediyesi önünde yapılacak resmi töreni düzenlenecek.
İmer'in cenazesi daha sonra Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verilecek.
Etiketler: #kastamonu #cide #memduh imer
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