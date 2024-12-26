Kızını bekliyordu: Araçta beklerken hayatını kaybetti

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

Kızını bekliyordu: Araçta beklerken hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 23:01

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören kızını akşam saatlerinde almaya giden Hikmet G. (66), aracın içinde beklemeye başladı.

Dersten çıkan kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hikmet G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Erzurum #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti

Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti
Anakra'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Anakra'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti!
Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti

Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler