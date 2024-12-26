Kızını bekliyordu: Araçta beklerken hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.12.2024 - 23:01

Güncelleme: 26.12.2024 - 23:01

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören kızını akşam saatlerinde almaya giden Hikmet G. (66), aracın içinde beklemeye başladı.

Dersten çıkan kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hikmet G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi.