263 yıla kadar hapsi istenmişti: Tanju Özcan'dan açıklama geldi

14.05.2026 15:45:00
Hakkında iddianame düzenlenen ve toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklama yaptı. Özcan "Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım! Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım! Hadi bakalım… Hodri meydan" dedi.

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında hazırlanan ve 90 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameye ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

İddianamede kendisinin ya da yakın çevresinin menfaat sağladığına yönelik bir ibare olmadığına dikkat çeken Tanju Özcan, "Bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım?" ifadesini kullandı.

"HADİ BAKALIM... HODRİ MEYDAN"

Özcan'ın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydedildi:

"Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım! Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman? Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım! Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım! Hadi bakalım… HODRİ MEYDAN!"

