26'sı çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 23:52

Güncelleme: 14.01.2025 - 23:52

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 26'sı çocuk 45 kaçak göçmeni karaya çıkardı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında, durdurulan lastik bottaki 11'i çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.