26'sı çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 26'sı çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı, 31 kaçak göçmen yakalandı.

26'sı çocuk 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 23:52

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 26'sı çocuk 45 kaçak göçmeni karaya çıkardı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında, durdurulan lastik bottaki 11'i çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #İzmir

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 29’u kurtarıldı

İzmir açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 29’u kurtarıldı
Kars'ta kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör yakalandı

Kars'ta kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör yakalandı
Amasya’da durdurulan otomobilden kaçak göçmenler çıktı: Bagajda 800 kilometre yol gittiler

Amasya’da durdurulan otomobilden kaçak göçmenler çıktı: Bagajda 800 kilometre yol gittiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler