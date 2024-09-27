27 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:43

MANİSA ilinde 27 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-27 2024-09-27 08:00:00.494-2024-09-27 12:00:00.751 saatleri arasında İshakçelebi; Güven, Halitpaşa, Okul, Kurtuluş, Namık Kemal, , İsimsiz16, Cemal Yıldırım, Cengiz Topel Sk., Cumhuriyet, Devlet Demiryolları Kenarı, Eski Cami, Fahrettin Paşa, Yıldız, İshakçelebi Köyü İç Yolu, İstasyon elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-27 2024-09-27 09:00:00-2024-09-27 15:00:45.336 saatleri arasında Hacıbey; ESKİ İZMİR, Emniyet Sk., Cami Sk., Bağarası Çk., Bağarası Sk., 2. Bagarası Sk., , İsimsiz43, İsimsiz42, ESKİ HAPİSHANE ARKASI, Çeşmeli Sk., Çeşmeli 2. Sk., Yıldırımlar Cd., SÜMER ORAL, Patika, Lise Çk., Köprü Çk., Huzur Sk., HACIBEY, Hacı Bey Mahallesi, Güven Sk., FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-27 2024-09-27 09:00:10.035-2024-09-27 13:00:16.989 saatleri arasında Kozanlı; İsimsiz60, İsimsiz57, KOZANLI SK., , İsimsiz30, KOZANLI MH., Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz43, İsimsiz44, Kozanlı Sok., Kozanlı Sk., İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz59, Kozanlı Sk., Kozanlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-27 2024-09-27 10:00:11.974-2024-09-27 16:00:18.822 saatleri arasında Hacıyusuf; İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, Hacıyusuf Sk., Hacıyusuf Köyü İç Yolu, , İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-27 2024-09-27 10:00:11.974-2024-09-27 16:00:18.822 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-27 2024-09-27 10:00:39.867-2024-09-27 11:00:53.178 saatleri arasında Allahdiyen; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-27 2024-09-27 10:00:56.343-2024-09-27 16:00:15.836 saatleri arasında Kovancı; İsimsiz19, , İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-27 2024-09-27 10:00:56.343-2024-09-27 16:00:15.836 saatleri arasında Kayranokçular; İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-27 2024-09-27 10:00:56.343-2024-09-27 16:00:15.836 saatleri arasında Kılavuzlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.