27 kez bıçaklanan kadının adalet arayışı başlıyor

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Evlilik yıldönümünde eşini “kıskançlık” bahanesiyle araç içinde bıçaklayarak öldürmeye çalışan infaz koruma memuru Enver Dönmez’i yolda uygulama yapan jandarma durdurdu. Olay esnasında arabada arka koltukta çiftin dört yaşındaki çocukları da bulunuyordu. Enver Dönmez yaşanan olay sonrasında tutuklanırken, Sinem Dönmez ise üç kez geçirdiği ameliyatların ardından yaşama tutundu. Olaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün Hatay Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

‘SESLERİ OLMAK İSTİYORUM’

Dava öncesi Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Sinem Dönmez, adalet çağrısında bulundu. Dönmez, “Bu dava sadece benim davam değil, öldürülen tüm kadınların davası. Ben o kadınların da sesi olmak istiyorum. Çünkü onlar öldürüldükleri için seslerini duyuramadılar, kendilerini savunamadılar. Kadın oldukları için iftiralara maruz kaldılar, ben de benzer iftiralara maruz kaldım. Caydırıcı cezaların verilmesini ve bana zarar veren kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.