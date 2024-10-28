Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:08

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim öncesi büyükşehir belediyeleri ücret ve sefer tarifeleri hakkında duyuru yayınladı. Peki, 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim Pazartesi toplu ulaşım bedava mı?

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.

Toplu taşıma araçları, resmi tatil günlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak 28 Ekim Pazartesi günü toplu taşıma bedava olmayacak.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.