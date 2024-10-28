TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
28 Ekim Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ekim Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Güzel Aşklar Diyarı 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: John Wick
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI: Karadut 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karadut
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gizli Bahçe
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar
00.15 Gizli Bahçe
02:45 Mucize Doktor
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Lingo Türkiye
06:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
09:5 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 2
22:30 John Wick 2
00:45 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
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