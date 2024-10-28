TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28 Ekim Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ekim Pazartesi tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2024 Pazartesi, 09:33
TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Güzel Aşklar Diyarı 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: John Wick 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI: Karadut 20:00 

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karadut

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Gizli Bahçe

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

00.15 Gizli Bahçe

02:45 Mucize Doktor

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Lingo Türkiye

06:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

09:5 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 28 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 2

22:30 John Wick 2

00:45 Güzel Köylü

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

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