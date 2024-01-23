28 nerenin plakası? 28 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 28 nerenin plakası? 28 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 28 nerenin plakası? 28 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
28 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
28 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Giresun’dur. 1920 yılına kadar Trabzon’a bağlı bir bölge olarak varlığını sürdüren Giresun, 1920 yılında bağımsız bir sancak olmuş; cumhuriyetin ilanının ardından ise 1923 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.
Giresun Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
28 AC 001 - 28 AY 999
28 D 0001 - 28 D 5000
28 DA 001 - 28 DA 999
28 DC 001 - 28 DD 999
28 DH 001 - 28 DH 999
28 EA 001 - 28 EZ 999
28 K 0001 - 28 K 5000
28 M 0001 - 28 M 5000
28 MA 001 - 28 MA 999
28 T 0001 - 28 T 5000
Bulancak İlçesi Plaka Kodları:
28 D 5001 - 28 D 6000
28 K 5001 - 28 K 6000
28 M 5001 - 28 M 6000
28 NA 001 - 28 NZ 999
28 S 5001 - 28 S 6000
28 T 5001 - 28 T 6000
28 T 7001 - 28 T 8000
Şebinkarahisar İlçesi Plaka Kodları:
28 AZ 001 - 28 AZ 999
28 D 7001 - 28 D 8000
28 DE 001 - 28 DF 999
28 DK 001 - 28 DZ 999
28 K 7001 - 28 K 8000
28 M 7001 - 28 M 8000
28 T 7001 - 28 T 8000
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