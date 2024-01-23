27 nerenin plakası? 27 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
27 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
27 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Gaziantep olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Antep sancağı olarak isimlendirilen bu coğrafya, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Şehrin 27 plaka numarasına sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
27 AA 001 - 27 AZ 999
27 A 0001 - 27 A 9999
27 B 0001 - 27 B 9999
27 D 0001 - 27 D 9999
27 H 0001 - 27 H 9999
27 BA 001 - 27 BZ 999
27 DA 001 - 27 DZ 999
27 E 0001 - 27 E 9999
27 EA 001 - 27 EZ 999
27 FA 001 - 27 FZ 999
27 HA 001 - 27 HH 999
27 KA 001 - 27 KZ 999
27 LA 001 - 27 LZ 999
27 MA 001 - 27 MZ 999
27 PA 001 - 27 PZ 999
27 RA 001 - 27 RZ 999
27 TA 001 - 27 TZ 999
27 UA 001 - 27 UZ 999
27 YA 001 - 27 YZ 999
27 K 0001 - 27 K 9999
27 M 0001 - 27 M 9999
27 S 0001 - 27 S 9999
27 T 0001 - 27 T 9999
İslâhiye İlçesi Plaka Kodları:
27 SA 001 - 27 SZ 999
27 K 5000 - 27 K 5999
27 SL 001 - 27 SV 999
27 SZ 001 - 27 SZ 999
Nizip İlçesi Plaka Kodları:
27 K 6000 - 27 K 7999
27 NA 001 - 27 NZ 999
27 N 0001 - 27 N 9999
Araban İlçesi Plaka Kodları:
27 K 4000 - 27 K 4999
27 ZA 001 - 27 ZZ 999
Nurdağı İlçesi Plaka Kodları:
27 GA 001 - 27 GZ 999
27 K 8000 - 27 K 8999
Oğuzeli İlçesi Plaka Kodları:
27 VA 001 - 27 VZ 999
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