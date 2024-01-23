27 nerenin plakası? 27 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:36

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

27 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

27 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Gaziantep olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Antep sancağı olarak isimlendirilen bu coğrafya, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Şehrin 27 plaka numarasına sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

27 AA 001 - 27 AZ 999

27 A 0001 - 27 A 9999

27 B 0001 - 27 B 9999

27 D 0001 - 27 D 9999

27 H 0001 - 27 H 9999

27 BA 001 - 27 BZ 999

27 DA 001 - 27 DZ 999

27 E 0001 - 27 E 9999

27 EA 001 - 27 EZ 999

27 FA 001 - 27 FZ 999

27 HA 001 - 27 HH 999

27 KA 001 - 27 KZ 999

27 LA 001 - 27 LZ 999

27 MA 001 - 27 MZ 999

27 PA 001 - 27 PZ 999

27 RA 001 - 27 RZ 999

27 TA 001 - 27 TZ 999

27 UA 001 - 27 UZ 999

27 YA 001 - 27 YZ 999

27 K 0001 - 27 K 9999

27 M 0001 - 27 M 9999

27 S 0001 - 27 S 9999

27 T 0001 - 27 T 9999

İslâhiye İlçesi Plaka Kodları:

27 SA 001 - 27 SZ 999

27 K 5000 - 27 K 5999

27 SL 001 - 27 SV 999

27 SZ 001 - 27 SZ 999

Nizip İlçesi Plaka Kodları:

27 K 6000 - 27 K 7999

27 NA 001 - 27 NZ 999

27 N 0001 - 27 N 9999

Araban İlçesi Plaka Kodları:

27 K 4000 - 27 K 4999

27 ZA 001 - 27 ZZ 999

Nurdağı İlçesi Plaka Kodları:

27 GA 001 - 27 GZ 999

27 K 8000 - 27 K 8999

Oğuzeli İlçesi Plaka Kodları:

27 VA 001 - 27 VZ 999