"28 Şubat" davasında tepki çeken bir karar daha
Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen, 80 yaşın üzerindeki 2 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.
Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, FETÖ’nün sahte delil ürettiği belirtilen ve yıllar sonra tekrar açılan 28 Şubat davasında yeni gelişmeler yaşandı.
80 yaşın üzerindeki generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın, cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu tamamladı.
Raporda, eski generaller Kılınç ve Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi. Yargılandıkları 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen Kılınç ve Özkasnak, cezaevine konulmuştu.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, daha önce aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı.
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