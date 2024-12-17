3 av tüfeği, 1 tabanca, 134 fişek... Sinop'ta 'kablo hırsızlığı' operasyonu: 3 şahıs yakalandı

Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından nakil kablolarını çalan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

3 av tüfeği, 1 tabanca, 134 fişek... Sinop'ta 'kablo hırsızlığı' operasyonu: 3 şahıs yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:51

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nca nakil kablosu hırsızlığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Erfelek ilçesinde yapılan operasyon ile yaklaşık 400 kilogram içi bakır dolu olan nakil kablosu ele geçirildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ayrıca, şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan aramada, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet bıçak, 134 adet av tüfeği fişeği, 42 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet 7.62 mm mermi, 65 adet kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet demir kesme makası elde edildi. Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” denildi.


Etiketler: #Kablo #hırsız

İlgili Haberler

Fatih’te yer altındaki kablolar bomba gibi patladı

Fatih’te yer altındaki kablolar bomba gibi patladı
154 bin lira değerinde! Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı

154 bin lira değerinde! Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı
Şarj kabloları da hack cihazlarına dönüşüyor

Şarj kabloları da hack cihazlarına dönüşüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler