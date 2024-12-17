3 av tüfeği, 1 tabanca, 134 fişek... Sinop'ta 'kablo hırsızlığı' operasyonu: 3 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:51

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:52

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nca nakil kablosu hırsızlığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Erfelek ilçesinde yapılan operasyon ile yaklaşık 400 kilogram içi bakır dolu olan nakil kablosu ele geçirildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ayrıca, şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan aramada, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet bıçak, 134 adet av tüfeği fişeği, 42 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet 7.62 mm mermi, 65 adet kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet demir kesme makası elde edildi. Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” denildi.