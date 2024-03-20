3 aylık Meva yangında öldü... Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binanın son katında çıkan yangında 3 aylık Meva Çalı, hayatını kaybetti. Acı haberi duyup sınav için gittiği okuldan dönen annesi Şeval Çalı, sinir krizi geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:27
3 aylık Meva yangında öldü... Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi!
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Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Şeval Çalı, 3 aylık bebeği Meva'yı uyuttuktan sonra sınava girmek için babası ile okula gitti.

İddiaya göre, Meva'nın yattığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde bulunan anneanne ile dayı, Meva'yı kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren dayı ve anneanne, çatıya çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alevleri söndürüp, içeri giren ekipler, Meva'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

TABUTU GÖRÜNCE YİNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Haberi alarak eve gelen Şeval Çalı, ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Çalı'yı ailesi ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeval Çalı, ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneden dönen Çalı, çocuğunun tabutunun görünce bir kez daha sinir krizi geçirdi.

Meva'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ALEVLER HER YERİ SARMIŞTI"

Yoldan geçtiği sırada yangını görüp, bebeği kurtarmaya çalışan Serkan Gezinci, "İçeride bebek olduğunu söylediler. Ben ve arkadaşım da yoldan geçerken yardım etmek için geldik. İçeriye girip, kurtarmaya çalıştık ancak alevler her yeri sarmıştı. Kurtaramadık" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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