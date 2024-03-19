Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği!

Son dakika haberi... Zeytinburnu'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezinin 5'inci katında çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:31
Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği!
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde bulunan 12 katlı iş merkezinin 5'inci katında yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Binada bulunanlar dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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