Naci Görür'den 'bütçe' tepkisi: 'Keşke...'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülürken dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.
Görür, TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürerken yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"2025 yılı BÜTÇESİNİ anladığım kadar inceledim. Keşke burada deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaya niyetlerini ortaya koymuş olsalardı. Sevgiyle"
2025 yılı BÜTÇESİNİ anladığım kadar inceledim. Keşke burada deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaya niyetlerini ortaya koymuş olsalardı. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 9, 2024
Etiketler: #Naci Görür #deprem #Bütçe
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