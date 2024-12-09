Naci Görür'den 'bütçe' tepkisi: 'Keşke...'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülürken dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Naci Görür'den 'bütçe' tepkisi: 'Keşke...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 23:43

Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.

Görür, TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürerken yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"2025 yılı BÜTÇESİNİ anladığım kadar inceledim. Keşke burada deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaya niyetlerini ortaya koymuş olsalardı. Sevgiyle"



Etiketler: #Naci Görür #deprem #Bütçe

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