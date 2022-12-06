3 çocuk babasının feci sonu! Yeni aldığı traktörün altında kaldı...

Gümüşhane'de, kontrolünden çıkıp ters dönen traktörün altında kalan İsmail Meral (40), hayatını kaybetti. Meral'in, traktörü yeni aldığı ve ilk defa kullandığı öğrenildi.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 10:14
3 çocuk babasının feci sonu! Yeni aldığı traktörün altında kaldı...
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde İsmail Meral'in iple bağlayıp, tomruk çektiği traktör, kontrolünden çıkarak ters döndü.

Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Meral, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İsmail Meral'in cansız bedeni, savcılık incelemesi ve kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrası hastane morguna götürüldü.

İlçede kereste işiyle uğraşan Meral'in, traktörü yeni satın aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.


Gümüşhane traktör köy

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