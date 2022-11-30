Devrilen traktörün altında kalan belediye çalışanı öldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan belediye çalışanı Mustafa Öztürk (50), yaşamını kaybetti.
Feci kaza, 30 Kasım Çarşamba 15.30 sıralarında, Umurbey Mahallesi Ciciler yolunda meydana geldi. Karacaören Mahallesi'ndeki tarlasını süren Mustafa Öztürk, 45 TY 662 plakalı traktörüyle eve dönüş yolunda, rampada kontrolü kaybetti.
Öztürk, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Öztürk’ün cansız bedeni, Geyve Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mustafa Öztürk’ün, Geyve Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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