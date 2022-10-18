3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B., N.B. ve H.B.A.'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.
PKK ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI
Öte yandan Edirne'de dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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