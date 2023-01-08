3 gün boyunca mağazadan elbise çaldı, dükkan sahibi isyan etti: 'Cesaretine hayranım...'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:42

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:42

Pes dedirten hırsızlık, Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, ilk olarak 3 Ocak Salı günü iş yerine gelen şüpheli, dışarıda askıda olan elbiseleri çaldı.

10 BİN LİRA ZARARI VAR

Aynı kişi çarşamba ve perşembe günleri de üst üste aynı yöntemle kıyafet çaldı. İş yeri sahibi Mustafa Gültekin kıyafetlerin her gün eksik olduğunu fark ettiğinde güvenlik kamera kayıtlarına baktı.

Yaklaşık 10 bin lira zararı olan Gültekin, görüntülerle polis merkezine giderek, o kişiden şikayetçi oldu.

"15 SANİYE İÇİNDE ALIP GİDİYOR"

İş yeri sahibi Mustafa Gültekin, "Burada sürekli hırsızlık olayı oluyor. 3 gündür sürekli üst üste gelip ürünleri alıp gidiyor. Akşamları 19.00 gibi, 21.00 gibi geliyor, 15 saniye içinde alıp hemen gidiyor. Tutamıyoruz, yakalayamıyoruz sürekli böyle yapıyor. Artık esnaflığı bırakma noktasına geldim. En aşağı 10 bin lira zararım var. Bu kişinin tekrar gelecek mi korkusu var. Biraz mal getirdik açacağız korkuyoruz şu an. Sürekli aynı şeyi götürüyor. Ben de gerçekten hayran kaldım cesaretine. Adam sanki kendi malı gibi her geldiğinde 20-30 parça birden alıp gidiyor, cesaretine hayranım" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bir kişinin 3 gün boyunca aynı yöntemle hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin dışarıda askıda olan kıyafetlere yanaştığı, hızlı şekilde ve toplu olarak kıyafetleri alıp gittiği görülüyor.