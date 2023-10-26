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3 günlük bebeği su kanalına bıraktılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:26
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Olay, Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su kanalının çevresinde bulunan çalılıklardan bebek sesi geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde su kanalının kenarında yeni doğmuş kız bebek bulundu. 

Ekiplerce Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bebeğin 3 günlük olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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