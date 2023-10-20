‘Bebek kaçırma’ tatbikatında rolüne fazla kaptırdı: Güvenlik görevlisini araçla sürükledi

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:36

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Devlet Hastanesi'nde 'pembe kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikatın senaryosuna göre; yeni doğan servisinde yatan kadının yeni doğan bebeği bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldı. Annenin bebeğinin kaçırıldığını fark etmesi üzerine hastanede 'pembe kod' verildi.

Pembe kodun verilmesinin ardından güvenlik görevlileri harekete geçti. Çocuğu kaçıranları araç başında yakalayan güvenlik görevlisi şahıslara müdahalede bulundu.

Kendini rolüne kaptıran biri ise durması gerekirken güvenlik görevlisini sürükledi. Aracın camında askıda kalarak sürüklenen güvenlik görevlisi şans eseri yaralanmadı.

Tatbikatın sonunda kaçırılan çocuk annesine teslim edilirken kaçıran şahıslar emniyet güçlerine teslim edildi.