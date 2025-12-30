3 ilde 114 adrese IŞİD operasyonu: 110 şüpheli yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 115 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, İstanbul ve iki farklı ilde 114 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adi altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140 mci maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldanlar tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,

Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54' üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36'nci maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savasçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

Toplam 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30/12/2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."