3 ilde IŞİD operasyonu... Tutuklamalar var!

Kilis, Mersin ve Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:20
3 ilde IŞİD operasyonu... Tutuklamalar var!
Abone Ol google-news

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü IŞİD'e yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


IŞİD haberleri kilis haberleri Operasyon haberleri Terör örgütü haberleri şüpheli haberleri

İlgili Haberler

IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

IŞİD'e yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: Sadece 1 şüpheli tutuklandı!

Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: Sadece 1 şüpheli tutuklandı!
IŞİD'in gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

IŞİD'in gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi

AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi
Bilim insanları '6 Şubat depremi'ni araştırdı: 'Bu bölgelerden uzak durulmalı!'

Bilim insanları '6 Şubat depremi'ni araştırdı: 'Bu bölgelerden uzak durulmalı!'
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!
1250 yıllık 'çıplak festival' tarihinde bir ilk: 'Kadınlar da katıldı...'

1250 yıllık 'çıplak festival' tarihinde bir ilk: 'Kadınlar da katıldı...'
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu

Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!

Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!