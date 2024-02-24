3 ilde IŞİD operasyonu... Tutuklamalar var!
Kilis, Mersin ve Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü IŞİD'e yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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