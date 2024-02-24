3 ilde IŞİD operasyonu... Tutuklamalar var!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:20

Güncelleme: 24.02.2024 - 10:20

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü IŞİD'e yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.