3 ilde IŞİD operasyonu: Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Bingöl, Samsun ve Malatya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

3 ilde IŞİD operasyonu: Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:02

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler; Bingöl, Samsun ve Malatya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.


Etiketler: #Bingöl #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü

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