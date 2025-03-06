3 ilde IŞİD operasyonu: Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Bingöl, Samsun ve Malatya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler; Bingöl, Samsun ve Malatya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: #Bingöl #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü
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