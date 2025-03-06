3 ilde IŞİD operasyonu: Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:02

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:02

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler; Bingöl, Samsun ve Malatya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.