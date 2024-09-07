3 ilde orman yangını

Yayınlanma: 07.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 07.09.2024 - 14:37

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 13.10'da Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibi ile müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nin yaklaşık bin 600 rakımında orman yangını meydana geldi. Sabah ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın alanına ekipler yönlendirildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

MUĞLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.