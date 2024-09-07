3 ilde orman yangını

Muğla'nın Menteşe, Antalya'nın Kumluca ve İzmir'in Menemen ilçelerinde orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor.

3 ilde orman yangını
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.09.2024 - 14:29

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 13.10'da Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibi ile müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nin yaklaşık bin 600 rakımında orman yangını meydana geldi. Sabah ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın alanına ekipler yönlendirildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

MUĞLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Etiketler: #orman yangını #İzmir orman yangını

İlgili Haberler

Malatya’da konteyner yangını

Malatya’da konteyner yangını
Tuzla’da boya fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı

Tuzla’da boya fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı
Urla'da orman yangını

Urla'da orman yangını
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler