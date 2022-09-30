3 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 8 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

DHA
30 Eylül 2022 Cuma, 09:56
3 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 8 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 ay süren titiz çalışma sonunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok yurttaşı dolandırarak mağdur eden şüphelilerin kimliğini belirledi.

'HAKSIZ KAZANÇ' İLE 5 BİN TL

Şüphelilere yönelik Mersin, Batman ve Bilecik'te 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 8 kişiyi gözaltına alıp, adreslerde aramada yapan jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 


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