Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı

İzmit’te hayvancılık yapan kişiden sahte parayla 7 keçi satın alarak dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:25
Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı
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İzmit ilçesi Ambarcı Mahallesi’nde L.G. ve C.O., hayvancılık yapan kişiden banknotlar üzerinde ‘Geçersiz’ yazan 11 bin TL vererek satın aldı. Şüpheliler ayrıldıktan sonra paraları kontrol edince dolandırıldığını anlayan satıcı, durumu jandarmaya bildirdi.

KEÇİLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) L.G. ve C.O.’nun kimliklerini tespit edip, evlerinde gözaltına aldı. Bulunan keçiler ise sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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