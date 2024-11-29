Kayseri'de ceset paniği: Bambaşka bir şey çıktı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:20

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:34

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.

OLAYIN ASLI BAŞKA ÇIKTI

Olayın ardından apartmanda ikamet eden Ali Köse ceset sanılan ayakların kayın validesi tarafından yapılan çiçekliklerin alt kısmı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Komşularına gelen misafirin arabadan inerken gördüğü çiçeklikleri ceset sandığını söyleyen Ali Köse, “Ben burada ikamet ediyorum ve kasap dükkanı işletiyorum. Akşamki konu biraz da yanlış anlaşılma olmuş. Kayınvalidem var. Burayı güzelleştirme ve görsel amaçlı çiçeklikler yaptı buraya. Normalde bu görsel olarak çiçeklik ve üzerinde saksı var. Fakat kar yağdığından ve kapattığından dolayı dışarıdan bakıldığında gerçekten insan cesedi varmış gibi gözüküyor. Normalde bu çiçeklik ve çiçek açtığında çok güzel bir görüntü verir. Olay da şu şekilde olmuş; bizim burada komşumuza misafir geliyor eşiyle birlikte. Tam burada arabayla durduklarında misafirin hanımı kapıyı açınca bunu görüyor. Görünce de ceset sanıyor bayılıyor. Sinir krizi geçiriyor, ambulans çağırıyorlar. Bu arada da gelirken başka yerden silah sıkıyorlar ve onun da sesini duyunca çevredeki binalardan da ‘Tekel bayi ile kasap dükkanının önünde cinayet işlendi’ diyorlar. Öyle bir durum da yok yani söz konusu değil. Öyle olunca da yanlış anlaşıldı” dedi.