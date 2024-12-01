Kayseri’de 'uyuşturucu' operasyonu: İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken, 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
3 GÖZALTI
Yapılan çalışmalar neticesinde; S.C.K., Y.K. ve G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde toplam 53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğ’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Etiketler: #uyuşturucu #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #Kayseri
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