Kayseri’de 'uyuşturucu' operasyonu: İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken, 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de 'uyuşturucu' operasyonu: İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:41

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

3 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar neticesinde; S.C.K., Y.K. ve G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde toplam 53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğ’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #Kayseri

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