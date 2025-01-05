Tekirdağ'da evde yangın paniği: 3 kişi hastanelik oldu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da evde yangın paniği: 3 kişi hastanelik oldu!
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:26

Alipaşa Mahallesi Eren Sokak’ta 4 katlı binanın 3’üncü katında S.S. adlı kadının dairesinde yangın çıktı.

Daireden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ev sahibi S.S. , birada oturan 2 kişi dumandan etkilendi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

"EVİ ATEŞE VERDİ" İDDİASI

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının S.S.’nin evini ateşe vermesiyle çıktığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili incelemesini sürdürüyor. 

 

 


Etiketler: #tekirdağ #Yangın

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