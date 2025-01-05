Hastanenin onkoloji binasında korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi!

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 18 hasta, yaklaşık 30 dakika içerisinde tahliye edildi.

Hastanenin onkoloji binasında korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi!
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 07:49

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının 1'inci katında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası binayı yoğun duman sararken, 18 hasta ise 30 dakika içerisinde görevlilerce tahliye edildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.


Etiketler: #Rize #Hastane #Yangın

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