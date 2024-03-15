3. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da 3. katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:57
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Olay, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 3. kattaki ikametin penceresine çıkan A.E.D. (2), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralanan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.E.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


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