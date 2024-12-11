Kuduz alarmı! 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuduz alarmı! 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:50

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.


Etiketler: #kuduz #Elazığ

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