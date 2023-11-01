3 kişiyi öldürmüştü... 3 kez müebbet hapis cezası verildi

Çumra ilçesinde 3 kişiyi öldürdüğü, biri çocuk 3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:39
3 kişiyi öldürmüştü... 3 kez müebbet hapis cezası verildi
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Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Hüseyin K., "Pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti.

İddia makamının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığı 3 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, 3 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin K. (54), Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde, 12 Mart'ta aralarında husumet bulunan Fehmi (61) ile oğlu Memduh Türk'ü (28) tabancayla öldürmüş, aynı mahallede ikamet eden Hamit Ç. ile 8 yaşındaki oğlu O.Ç.'yi tabancayla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Hamit Ç. kurtarılamamıştı. Hüseyin K., 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmişti.


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