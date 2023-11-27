3 köpek araçla götürüldü... Arama çalışması başlatıldı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:59

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:59

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde mahalleli tarafından beslenip bakımları yapılan 3 köpek, 20 Kasım saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir kamyonete koyulup götürüldü.

'Fadıl', 'Şeker' ve 'Timsah' isimli 3 köpeğin götürülmesinden endişelenenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gelen şikayet üzerine harekete geçti.

Bir evin güvenlik kameraları tarafından şüphelilerin köpekleri kamyonetin kasasına koyarken saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Jandarma şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri de köpekleri bulabilmek için çevrede arama çalışması başlattı.