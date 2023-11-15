Vurgun yapıp kaçtıkları iddia edilmişti! Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun terk ettikleri köpekleri öldü

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:24

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:24

100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen ve haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu geride bıraktıkları 16 yaşındaki Lina adlı köpekleri tedavi gördüğü klinikte öldü.

OTELDE BIRAKTILAR

Kıvanç ve Beril Talu’nun otel odasında bıraktıkları ve hasta olan köpekleri Lina, hayvanseverlerin yardımıyla bir kliniğe götürülerek tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık bir aydır tedavisi süren Lina'nın dün gece öldüğü öğrenildi.

Hayvan hakları savunucusu Banu Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lina’nın öldüğünü açıkladı. Çok sayıda takipçi üzüntülerini dile getirirken Kıvanç ve Beril Talu çiftine tepki gösterdi.

Aydın, Lina’nın ölümünün ardından şunları paylaştı:

“Aile bildiğin insanlar tarafından bu şekilde bir sona mahkum edildiğin için çok kalbim acıdı. Affetme! Yarın layığı ile gömeceğiz elbette en azından bunu hak ediyor, hiç kıyamadım ya 16 yaşında. Beril & Kıvanç Talu yaşattıklarınızı yaşayacaksınız öyle ya da böyle.”

NE OLMUŞTU?

Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kâr vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından Portekiz'e kaçtığı öne sürüldü.