3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

Ankara'da, 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:40
3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadi ile 26 olayda 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ., F.C., S.K., M.S., C.K., S.Y., A.A., E.Ö. ve U.H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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