Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat

16 Ocak 2024 Salı

Bu köşeden devamlı dolandırıcılık haberleri paylaşıyorum. Vatandaşımız uyanık olsun istiyorum. Zafer adlı bir vatandaşımız mesajında başına gelenleri anlatmış.

İş ilanları için arama motoru üzerinden arama yapıyor ve karşısına “işin olsun” adlı site çıkıyor. İlana başvurunce doğrulama kodu gönderiliyor. Sonrasında tüm bilgilerinizi çevrimiçi form doldurmanızı isteyerek alıyor. İlan yayından kaldırılıyor ve dolandırıcılık faslı başlıyor. Bu hususta ve şirket hakkında “Şikayetvar” adlı siteye de çok fazla aynı mağduriyeti yaşayan insanın şikâyeti yansımış. Bakın bir mesajı paylaşıyorum:

“‘İşin olsun’ aracılığıyla Kris firmasının danışmanlık ilanına başvurdum ve beni aradıklarını söylediler. Daha sonra 24 Aralık 2023’te ‘işin olsun’ uygulaması tarafından işveren mesajı aldım. Mesajda, ‘İşe uygunluğunuz onaylandı, ancak insan kaynaklarının hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olması için aşağıdaki formu doldurunuz’ yazıyordu ve bir link yer alıyordu. Linke tıkladığımda karşıma çıkan sayfada kişisel bilgilerim ve IBAN numaram isteniyordu. Ben de bu bilgileri eksiksiz olarak doldurdum. Daha sonra WhatsApp üzerinden bir kullanıcı, IBAN’ıma 105 TL para transferi yaptığını belirterek bir IBAN numarası gönderdi. ‘Bu IBAN’a 105 TL’yi geri gönderin, gönderdiğinize dair dekontu bizimle paylaşın. Sizinle işe alım temsilcimiz iletişim kurarak iş başvurunuzu değerlendirecektir’ dediler. Ve Papara üzerinden para transferi için kimlik bilgilerimi girdim. Bana maaş hesabı için olduğunu söylediler. Yüz tanıma işlemi yaptım ve kimlik bilgilerimi sisteme kaydettim.”

Bu köşeyi takip eden okurlar bu uygulamanın daha önce “Burs veriyoruz” adı altında üniversite öğrencilerine yönelik uygulandığını da hatırlarlar.

Diğer bir vatandaşımızın adı da Süheyla… O da aynı site üzerinden başına benzer şeyler geldiğini aktarıyor ve ekliyor: “Bilgilerimi paylaştım. Çünkü işin olsun uygulamasına güvenmiştim.”

SİZLER YANMAYIN

Çok fazla para kazanma vaadiyle sosyal medya reklamları ile reklam veren uygulamalar hakkında da mesajlar geliyor.

Örnek olarak Halit Bey’in başına gelenleri okumanızı rica ediyorum: “İnternet üzerinden bulduğum bir aracı kurumun çok güvenli olduğunu ve küçük birikimlerinizle para kazanabileceğinizi yazıyordu. Başvuru yaptım. Beni yabancı ülke telefon hattından kısa bir süre içerisinde aradılar ve 50 bin Türk Lirası’nın karşılığı olan dolar yatırmamı söylediler. Ben de söyledikleri gibi 2 bin 600 doları verdikleri hesaba gönderdim. Ve bana bir danışman atadılar. Danışman her gün beni arıyor ve nasıl sistemden para kazanılacağını anlatarak yurtdışındaki şirketlerden alım satım yapmaya başlattı. Başladığımda para kazanmaya başladık. Bir süre sonra, kendimi tatmin etmek için kazancımdan bir miktar para çekmeye başladım. İstediğim para Bitcoin olarak gönderildi. Buraya kadar her şey normaldi. Danışmanım devamlı beni arayarak daha fazla yatırım yapıp büyük paralar kazanacağımı söylüyordu. Yatırımı 10 bin 400 dolara kadar çıkardı. Daha da para yatırmam için türlü türlü vaatlerde bulundu. En sonunda kendisi beni bir şirkete alım satım yaptırarak ters işlem yaptırdı ve burada kaybetmeye başladım. Kısa bir sürede koyduğum para azalmaya başladı ama swap ve komisyonlar kaybetmeme rağmen aşırı yüksek bir şekilde siliyordu. Artık danışmana ulaşamıyordum, cevap alamıyordum. ‘Risk bölümü’ diye yurtdışından birisi arıyor, ‘Hesabınız riskte, para yatırın’ diyordu. Ama benim yatıracak param yoktu... Kimseye ulaşamadım ve param 225 dolara kilitlendi. O parayı geri alabilmek için defalarca hakaret edici mail yazdım. En sonunda zoraki olarak son kalan param olan 225 doları Bitcoin hesabıma gönderdiler ve kendiliğinden hesabımı kapattılar. Kesinlikle ikaz ediyorum. Ben yandım, kimse bu firmaya para yatırmasın. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağım.”

Uzatmayacağım. Aynı firma ile ilgili aynı yöntemler onlarca insan dolandırılmış. Apaçık bir Ponzi sistemi uygulanmış.

Fakat insanlarımızın yoksulluğuyla beraber çabuk yoldan zengin olma isteği bu dolandırıcılara fırsat sağlıyor. Emek harcamadan kazanılan para gün geliyor sizden daha fazla bir şekilde çıkıyor.

Aman dikkatli olun bu dolandırıcıların ağına düşmeyin. Bu tür örnekleri anlatmaya devam edeceğim.