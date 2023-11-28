3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:05
3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
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Feci kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Mustafa Taş’ın kullandığı 07 L 8040 plakalı otomobil, köprü üzerinde trafik yoğunluğu nedeniyle duraklayan Mustafa Taş idaresindeki 07 AIK 18 plakalı otomobile, bu otomobil de önündeki Mehmet Öncel yönetimindeki 07 LAE 04 plakalı otomobile çarptı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada, 07 AIK 18 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ceren Taş yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yolun 1 şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.


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