3 sunucuya Gülşen hakkında 2 ay konuşma yasağı

30 Ağustos 2022 Salı, 11:05

Konserinde İmam Hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen, ‘Beyaz Magazin’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti.

Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmamaya hükmetti.

“AİLESİNİN FANATİK GRUPLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMA İHTİMALİ SON DERECE YÜKSEKTİR”

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, ‘Etkisiz misin?’, ‘Algılamıyor musun?’, ‘Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?’, ‘Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin’ şeklinde cümleler kullanarak hedef aldı.

Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, “Program sunucularının nefret içerikli söylemleri ve izleyici kitlesinin son derece fazla olması sebebiyle müvekkil ve ailesinin fanatik gruplar tarafından saldırıya uğrama ihtimali son derece yüksektir. Müvekkilin başta kendisi olmak üzere ailesinin şerefi ve onurunu zedeler nitelikte gerçek dışı iddiaların kamuoyu tarafından okunmasında ve bilinmesinde nasıl bir kamu yararı hususu tarafımızca anlaşılamamıştır? Çünkü programda sarf edilen cümleler basın özgürlüğü kapsamında değildir” dedi.

“KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİ İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMA KARARI”

Üç sunucunun da müvekkiline karşı büyük bir kin beslediğinin söylemlerinden açıkça anlaşıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Müezzinoğlu, “Haberlerinde, müvekkilin tutuklanmasını mutluluk duyarak anlatmaktadırlar. Davalıların bu söylemleri müvekkilin toplum önündeki saygınlığını sarsmıştır. Müvekkile yöneltilen gerçek dışı beyanlar eleştiri sınırını aşmıştır. Bu nedenle üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep ediyoruz” dedi.

Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın 2 ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.