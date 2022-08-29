Erdoğan'dan Gülşen mesajı: 'Hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz 'un 100. yılı sebebiyle Afyonkarahisar'da düzenlediği etkinlikte AKP'lilere seslendi. Erdoğan, "Buradan size sesleniyorum; artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" dedi.

Erdoğan ayrıca "Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak" iddialarını dillendirdi.

Geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şarkıcı avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben size inanıyorum, 2023'ün evet bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı yeniden olacağına inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz.

Bizim bu birliğimizi kimse bozamaz. Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler. Tek parti faşizmiyle yanıp tutuşanlar son 20 yılda olduğu gibi gelecekte de inşallah hedeflerine asla ulaşamayacaklar.

Ülkemizin şahlanışlarına set vurma gayretlerini yine sizlerle birlikte aydınlık yarımlarımızın teminatı, gençlerimizle birlikte inşallah boşa çıkaracağız. Ecdadımızın izlerini takip ederek Türkiye'yi ahlak, erdem, adalet, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.

Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar.

Uyanık olacak, hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur."