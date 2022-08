CHP'den Erdoğan'a 'Gülşen' göndermesi: 'Milletimiz her şeyin farkında, becerebilirsen zapt et hadi'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Sedat Peker’in gündeme getirdiği yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dair konuşan CHP’li Öztrak, “Bu çürümüş, yozlaşmış yönetim elinde, gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın. Sarayın dehlizlerinden fışkıran kötü kokular ortalığı kaplamasın. Sarayın kibirlisi bu kadar besleme danışmanı ne yapıyor diye merak ediyorduk. Ne işe yaradıkları şimdi anlaşıldı. Saraydaki bir kısım danışman grubu siyasi konumlarını kullanarak, milleti, küçük tasarrufçuyu soymakla görevliymiş" diye konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Öztrak, “Milletimiz de bunun hesabını sandıkta soracaktır. Saray artık bu ülkeyi yönetme ehliyetini, kabiliyetini yitirmiştir, metal yorgunudur. Tükenmişlik sendromuyla, çoklu organ yetmezliğiyle maluldür” ifadelerini kaydetti.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun köstebeği kim?" haberlerine yanıt veren Öztrak, "Yandaş gazete müsveddelerinde, 'Bay Kemal’in köstebeği kim?' diye, manşet attırıyorlar. Bir bakın bizim 2018 Seçim Bildirgemize. Genel Başkanımız, bankalardaki ve Varlık Yönetim Şirketleri'ndeki, icraya düşmüş borçların tasfiyesi için neler demiş, bir öğrenin. Bunların akılları akçeli işlere çalışmaktan, milletin işlerine, sıkıntılarına sıra gelmiyor ki. Kemal Bey’in köstebeği işte bu beceriksiz yönetimin başı" dedi.

‘100 MİLYON DOLAR KREDİ AYNI İPTE OYNAYAN İKİ CAMBAZDAN HANGİSİNE GİTTİ?’

Borsa alanında yaşananları “skandal olarak” niteleyen CHP’li Öztrak, “Borsa İstanbul’daki skandalın, başrol oyuncuları; sarayın Sermaye Piyasası'na atadığı üst düzey bürokrat. Sarayın listelere yazdığı milletvekili. Sarayın atadığı Cumhurbaşkanlığı Danışmanı. Yani sarayın adamları, sarayın şürekası, özetle sarayın yanaşmaları ve beslemeleri 32 kısım tekmili birden bir saray oyunu…” ifadelerini kullandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu’nun daha önce de Bank Asya’da üst düzey görev yaptığını hatırlatan Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Banka kapatılmadan birkaç gün önce de kefilsiz, teminatsız, birilerine 100 milyon dolar kredi kullandırdığı iddia ediliyor. Bank Asya’ya kirasını yatıranı, önünden geçen ne kadar insan varsa içeri atan bu yönetim, önce Halkbank’ın başına, sonra SPK’nın başına bu kişiyi neden getirdi? Verildiği iddia edilen 100 milyon dolar kredi aynı ipte oynayan iki cambazdan, ipten düşene mi gitti, yoksa ipin üstünde kalana mı gitti?”

“Allah’tan Genel Başkanımız var. Genel Başkanımız söylüyor. Saraydakiler apar topar yapıyor. Gece yarısı gazete manşetleri değiştiriyorlar” ifadelerini kullanan Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

BUNU YAPMAK İÇİN GENEL BAŞKANIMIZI MI BEKLEDİNİZ?: "En son, Genel Başkanımız banka kârlarını yüzde 400 patlatan, halkımızı sefalete iten uygulamaları eleştirdi. Ardından da banka borcu nedeniyle, Varlık Yönetim Şirketleri tarafından sıkıştırılan yurttaşlarımıza, 'Borçlarınızı ödemeyin' çağrısı yaptı. 'İktidara geldiğimizde, bu tefecilerle ben masaya oturacağım' dedi. Genel Başkanımız daha bunu der demez Saray, '6 milyona yakın vatandaşın, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun, tasfiye edileceğini' açıkladı. Bunu akıl etmek için, illaki Genel Başkanımızı mı beklediniz? Allah aşkına, sizin hiç mi aklınız yok? Sonra da çıkıyorlar, yandaş gazete müsveddelerinde, 'Bay Kemal’in köstebeği kim?' diye, manşet attırıyorlar. Bir bakın bizim 2018 Seçim Bildirgemize. Genel Başkanımız, bankalardaki ve Varlık Yönetim Şirketleri'ndeki, icraya düşmüş borçların tasfiyesi için neler demiş, bir öğrenin. Bunların akılları akçeli işlere çalışmaktan, milletin işlerine, sıkıntılarına sıra gelmiyor ki… Kemal Bey’in köstebeği işte bu beceriksiz yönetimin başı… Millete sırtını dönmüş bu zihniyet, ülkede olumlu bir şey varsa, onu hemen sahipleniyor. Ama hatalarını beceriksizliklerini, hep öksüz ve yetim bırakıyor.

SARAY ARTIK METAL YORGUNUDUR: Sebebi oldukları bu ekonomik yıkımı hiç cami avlusuna bırakıp kaçmaya kalkmasınlar. Milletimize 2023 yılı için vadettikleri hedeflerin yarısına bile ulaşamadıklarını saklamaya çalışmasınlar. Bugün yaşadığımız ekonomik yıkımın, anası da, babası da bellidir. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Milletimiz de bunun hesabını sandıkta soracaktır. Saray artık bu ülkeyi yönetme ehliyetini, kabiliyetini yitirmiştir. Metal yorgunudur. Tükenmişlik sendromuyla, çoklu organ yetmezliğiyle maluldür.

AMAÇLARI BELLİ, MİLLETİ BÖLMEK: Bir pop şarkıcımız, Gülşen… Kastını aşan bir şaka yapmış. Bu şakanın içeriğini kabul etmek elbette mümkün değil. Nitekim şarkıcı da şakasının kastını aştığını, fark etmiş ve kamuoyundan özür dilemiş. Ama yolsuzluklara batmış, milletin ekmeğine, aşına kan doğramış, bu yozlaşmış yönetim, 'Sin külahın görünmesin' diyerek, bu şarkıcıyı yargı eliyle linç etmeye kalkıyor. Adalet Bakanı koltuğunda oturan şahıs da sosyal medyadan yargıya talimat veren mesajlar atıp bu linçin tetikçiliğine soyunuyor. Amaçları belli. Milleti bölerek, toplumu kutuplaştırarak, gençlerimizin arasına, kin ve nefret tohumları ekerek millete yaşattıkları pahalılığı, yoksulluğu, ağır ekonomik bunalımı unutturmaya çalışıyorlar. Niye? O koltuklardan kalkmamak için…

BECEREBİLİRSEN ZAPT ET HADİ: Bu ülkede 'bakara-makara' diyen, 'Her cuma bir ayet sallıyorum' diyen, rüşvet iddialarından aklanmamış birini, bu ülkenin büyükelçisi yapan Allah aşkına kimdi? Elbette Erdoğan’dı. Milletimizin iffetli analarına, ağza alınmayacak küfürleri eden birinin adını, İlahiyat Fakültesi'nin binasına verenler kimdi? Yine bu yozlaşmış yönetimdi. Yine milletimize 'çürükler, adiler, sürtükler' diyen kimdi? Bizzat Erdoğan’dı… Milletimiz olan bitenin farkında. Türkiye’nin dört bir yanından, 'Becerebilirsen zapt et hadi' diye haykırmaya başladı. Vicdanlardan yükselen ses, Gülşen’in bugün serbest bırakılmasını sağladı. Ama anlaşılan Saray yine hukuku katlederek Gülşen’i şimdi de evinde zapt etmeye çalışıyor. Biz milletimize sesleniyoruz: Müsterih olun. Karanlık günlerin sonlanmasına artık çok az kaldı."

‘YARGININ AKP’LİNİN ÖZEL HAYATINA GÖSTERDİĞİ ÖZENİ TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM İÇİN DE BEKLİYORUZ’

Öztrak açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini iddia ettiği hatırlatılan Öztrak, “Bunu Barış Bey’in kendisine soracaksınız. Bizde böyle bir bilgi yok” dedi.

“İktidar cephesinden erken seçim olmayacağına dönük açıklamalar geliyor. İktidara yakın bir gazeteci erken seçim olacağını yazdı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise Öztrak, “Ekonomik iklimin hali milletçe malum. Evet yedi madde saymışlar burada. Sekizinciyi ben söyleyeyim. Gecikilen her gün milletimiz fukaralaşıyor. Ama birilerinin kesesi de her geçen gün doluyor. Bir an önce seçime gidilmesi şarttır” yanıtını verdi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla adı anılan AKP Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu’nun eşi Ünsal Ban’ın “Özel hayatı ifşa” suçlamasıyla gözaltına alındığı hatırlatılan CHP’li Öztrak, “Türk yargısının AK Parti milletvekilinin özel hayatına gösterdiği özeni, hassasiyeti, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp eden rüşvetçileri ve borsa manipülatörlerini gözaltına almak için de acilen bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.